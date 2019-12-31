В Кремле отреагировали на слухи о причине взрыва в Магнитогорске

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слухи о том, что причиной взрыва в доме в Магнитогорске год назад якобы был теракт, искусно вбрасывались с территории третьих стран.

«Я могу только напомнить, что эти слухи о том, что это был теракт, они появились буквально через несколько минут после события, они достаточно искусно вбрасывались в интернет – это установлено, в том числе, с территории третьих стран», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он напомнил, что было установлено, откуда происходили вбросы информации, «как и кем» они проводились. «Эти слухи старательно подогревались, это попытки по накручиванию ажиотажа вокруг трагедии», – отметил пресс-секретарь, уточнив, что «в настоящее время кроме как слухами эту информацию никак назвать нельзя».

«Я не следователь и не могу выносить каких-то обвинительных вердиктов, не могу делать каких-то экспертных заключений», – сказал Песков, еще раз подчеркнув, что слухи о причине трагедии «искусственно навязываются». «Как раз муссирование этих слухов идет на руку тем, кто это делает», – заключил он.

Ранее Владимир Путин наградил спасателей за работу после взрыва в жилом доме в Магнитогорске.

Напомним, обрушение дома в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 года из-за взрыва бытового газа, погибли 39 человек. После чего украинские СМИ и социальные сети начали распространять фейковую информацию о трагедии в Магнитогорске.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что провокаторов специально готовят спекулировать на боли россиян.