Путин наградил спасателей за работу после взрыва в жилом доме в Магнитогорске

Президент Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» челябинских спасателей, работавших при ЧП после взрыва газа в жилом доме Магнитогорска Челябинской области, следует из текста указа, опубликованного на портале правовой информации.

Всего глава государства наградил пять человек, среди них: начальник подразделения поисково-спасательного отряда Магнитогорска Евгений Корягин, спасатель поисково-спасательного отряда города Златоуста Анатолий Лихачев и замначальника поисково-спасательного отряда Магнитогорска Дмитрий Паксюткин, передает РИА «Новости».

Также Путин наградил медалью начальника подразделения поисково-спасательного отряда Магнитогорска Альмира Тайсина и спасателя поисково-спасательного отряда Магнитогорска Владислава Хадеева.

Напомним, обрушение дома в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 года из-за взрыва бытового газа, погибли 39 человек.

Несмотря на то, что проживание в большинстве подъездов дома было возможно, президент России Владимир Путин заявлял о необходимости расселения всех жильцов. Глава Челябинской области Борис Дубровский сообщал, что на это понадобится около года, а премьер Дмитрий Медведев оценил затраты на эти цели в 900 млн рублей.