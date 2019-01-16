Путин потребовал расселить всех жильцов пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости расселения всех жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске.

«Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая, 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте… Надо пойти навстречу людям и дом расселить целиком», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он отметил, что всем жителям дома нужно предоставить жилье в самые короткие сроки.

Соответствующее поручение получил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что жителей девятого и десятого подъездов жилого дома, пострадавшего от взрыва газа, расселят на время демонтажных работ. При этом уцелевшую часть дома признали годной для проживания.

Напомним, 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. Часть здания обрушилась, погибли 39 человек, среди них шестеро детей. Жильцам разрушенных подъездов пообещали новые квартиры.