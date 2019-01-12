Жителей еще двух подъездов расселят после ЧП в жилом доме в Магнитогорске

В Магнитогорске жителей девятого и десятого подъездов жилого дома, пострадавшего от взрыва газа в конце декабря, расселят на время демонтажных работ, сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Якушев сообщил, что «возникли еще моменты и сомнения» по поводу того, что придется отселить жильцов девятого и десятого подъездов «для проведения демонтажных работ», передает РИА «Новости».

«Мы договорились, что на месте посмотрим. И мы поддержали сегодня их сомнения – при проведении демонтажных работ, когда они перейдут в активную фазу, жителей девятого и десятого подъездов нужно отселить», – добавил он.

Министр уточнил, что соответствующее заключение по итогам совещания есть.

Напомним, 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, который привел к обрушению части здания.

Погибли 39 человек, в том числе шестеро детей. Уцелевшую часть дома признали годной для проживания. Жильцам разрушенных подъездов пообещали новые квартиры.