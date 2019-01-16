Дубровский назвал сроки расселения всех жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске

Для расселения пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске понадобится около года, считает глава Челябинской области Борис Дубровский.

«До конца квартала мы демонтируем седьмой и восьмой подъезды, потом проведем экспертизу, она даст техническое понимание, сколько у нас будет времени для того, чтобы мы могли людей переселить в плановом порядке», – сказал губернатор, передает ТАСС.

Он добавил, что, скорее всего, на это уйдет календарный год.

Президент России Владимир Путин потребовал расселить всех жильцов пострадавшего от взрыва газа дома, несмотря на то, что уцелевшую часть строения признали годной для проживания.

Распоряжение было передано Дубровскому.

Напомним, 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. Здание частично обрушилось, погибли 39 человек, среди них шестеро детей. Жильцам разрушенных подъездов пообещали новые квартиры.