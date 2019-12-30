Шамсутдинов признал вину в убийстве восьми военнослужащих в Забайкалье

Обвиняемый по делу о гибели восьми военнослужащих в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов признал вину в содеянном, сообщил один из его адвокатов Равиль Тугушев.

«Да, [обвиняемый попросил суд об особом порядке рассмотрения дела], он изначально признал вину. Утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд», – сказал Тугушев, передает ТАСС.

Другой адвокат обвиняемого пояснил, что по эпизоду вымогательства у Шамсутдинова с зарплатной карты и хищения с нее денег проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что Шамсутдинов также был признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях.

Напомним, в октябре Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

В начале ноября отец Шамсутдинова рассказывал, как посетил сына в СИЗО, а также называл причины трагедии. Кроме того, он попросил сына сотрудничать со следствием.

Референт Главного военно-политического управления Минобороны сообщал о работе спецкомиссии ведомства, созванной для расследования этого дела, он также заявил, что в российской армии нет примеров мужеложства.