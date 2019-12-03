В США заявили о замедлении строительства «Северного потока – 2»

Заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что США используют дипломатические средства, чтобы остановить строительство «Северного потока – 2», однако пока им удалось добиться только замедления этого процесса.

«Мы используем наши дипломатические средства, чтобы добиться нашей цели и остановить этот проект [строительства газопровода]», – сказал Хейл на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, передает ТАСС.

При этом в ответ на вопрос сенатора Теда Круза (республиканец от штата Техас), добилась ли администрация успехов в этом деле, Хейл сказал: «На данном этапе мы замедлили его, но он не остановлен».

Ранее СМИ сообщали, что США могут остановить строительство «Северного потока – 2» с помощью «санкционного трюка» против российского газопровода. Отмечалось, что он может быть применен еще до Нового года.

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