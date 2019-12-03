Суд в Самаре смягчил наказание бывшему детдомовцу за кражу шоколадок

Самарский областной суд заменил реальный срок на условный бывшему воспитаннику детдома Игорю Шамину, укравшему шоколадки на 1,6 тыс. рублей, сообщил его защитник, руководитель общественной организации «Домик детства» Антон Рубин.

«Самарский областной суд посчитал Шамина виновным, но заменил реальный срок на условный», – сказал Рубин РИА «Новости».

Бывшего детдомовца приговорили к трем месяцам лишения свободы, однако на момент совершения преступления у него уже была судимость, и в момент кражи он находился на испытательном сроке. Условный срок за первую судимость заменили на реальный, общий срок наказания составил два года и семь месяцев.

В пресс-службе суда подтвердили изменение приговора. Рубин уточнил, что Шамин останется в СИЗО, сейчас он находится под арестом по уголовному делу о краже велосипеда, слушания по которому проходят в Октябрьском районном суде Самары.

Представитель защиты заявил, что молодой человек давал признательные показания по этому делу под давлением полицейских. Отмечается, что Шамин написал заявление в следственные органы о том, что его, как он говорит, избили полицейские. По данному факту центральный аппарат СК проводит проверку.

Напомним, Шамин зашел в магазин, взял коробку с шоколадками общей стоимостью 1,6 тыс. рублей, спрятал их под куртку и попытался выйти из магазина, но у двери был остановлен охранником.