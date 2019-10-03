В Самаре бывший детдомовец получил срок за кражу шоколадок

Промышленный районный суд Самары приговорил к двум годам и семи месяцам колонии общего режима бывшего воспитанника детдома Игоря Шамина за кражу шоколадок на 1,6 тыс. рублей, сообщил защитник Шамина, руководитель общественной организации «Домик детства» Антон Рубин.

По словам Рубина, 20-летний Шамин зашел в магазин, взял коробку с шоколадками общей стоимостью 1,6 тыс. рублей, спрятал их под куртку и попытался выйти из магазина, но у двери был остановлен охранником, передает РИА «Новости».

Шоколадки у молодого человека забрали и вызвали полицию, уточнил защитник. По его словам, полиция несколько раз отказывала в возбуждении уголовного дела, но по требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

«В результате суд приговорил Шамина к двум годам и семи месяцам колонии общего режима», – сказал Рубин.

Из материалов суда следует, что обвинительный приговор в отношении Шамина был вынесен 26 сентября.

По словам защитника, в настоящее время он готовит апелляцию. «Мы в суде доказывали, что квалификация не верна. Дело в том, что статья «Грабеж» – это открытое хищение, здесь уже не важна сумма ущерба, это уже общественно опасное деяние средней степени тяжести. Но на видеозаписи с камер из магазина видно, что Игорь не знал, что его кто-то видит, однако суд при вынесении решения почему-то не стал давать оценку видеозаписям», – сказал защитник.

По его словам, Шамин не отрицает сам факт того, что пытался украсть шоколадки, и готов понести «справедливое» наказание. «Он не знал, что его кто-то видит, а значит, совершал тайное хищение, которое квалифицируется по статье 7.27 КоАП и предусматривает наказание в виде штрафа или общественных работ», – говорит Рубин.

Защитник также рассказал, что у Шамина ранее была судимость, в момент правонарушения он находился на испытательном сроке. Кроме того, по его словам, несколько лет назад молодой человек употребил в детском доме наркотики. «Но потом он пришел к нам и сказал, что хочет жить нормальной жизнью, отучился с отличием на пекаря, проходил практику в самарской сети питания, ему нравилось готовить», – сказал Рубин.