Иран захотел компенсаций от США за беспорядки

Иран планирует взыскать с США 130 млрд долларов из-за беспорядков в стране, сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.

Иски в суд подали граждане страны, понесшие ущерб от «действий США», заявил Эсмаили, передает РИА «Новости».

«К данному моменту были рассмотрены более 360 дел и исков граждан против правительства США», – уточнил он. Иранский суд потребовал взыскать с США 130 млрд долларов, отметил представитель судебной власти.

«Правительство и министерство иностранных дел должны помочь в исполнении этих постановлений против правительства США в пользу наших граждан», – заключил Эсмаили.

Напомним, после разгоревшихся беспорядков власти Ирана отключили в стране интернет, который через несколько дней частично восстановили. В США погромы в Иране назвали «мирными протестами», отправив в берегам Ирана авианосец.