В Иране частично восстановили доступ в интернет

Власти Ирана восстановили доступ в интернет в провинции Хормозган на юге страны.

Местные жители смогли подключиться к соцсети Instagram и мессенджеру WhatsApp, передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

Ранее интернет в Иране отключили по указу властей. Отметим, что Иран занимает одно из последних мест в глобальном рейтинге по возможностям управления сетевым пространством.

Напомним, с 15 ноября, после резкого удорожания бензина, в городах Ирана поднялась волна уличных протестов, которая переросла в беспорядки.

Власти США с самого начала волнений выразили поддержку народу Ирана в его протестах и осудили применение силы против демонстрантов.

Американская сторона также решила поддержать протесты в Иране авианосцем, о чем подробно рассказывала газета ВЗГЛЯД.

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