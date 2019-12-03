Роскачество проверило приложения для заказа такси

Роскачество проверило 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в App Store и Google Play, рекомендовав к использованию больше половины из них.

В статье на сайте ведомства указывается, что «количество приложений, которые перешагнули итоговую отметку в четыре балла, составляет 22 из 40». Эти приложения рекомендуются Роскачеством к использованию.

При этом отметку в три балла преодолели все исследованные приложения.

Мобильные приложения проходили проверку функциональности, удобства использования, безопасности хранения личных данных и онлайн-оплаты.

Лучшими по совокупности всех критериев признали шесть приложений: это «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Uber Russia, Gett, maxim, «Поехали».

Минимальный балл получили семь приложений, в которых клиенты не видят имя и фамилию водителя, его рейтинг и информацию о компании-перевозчике.

Балл пяти приложений был обнулен из-за того, что при заказе такси нет возможности оставить комментарий для водителя. Кроме того, только три приложения из 40 поддерживают связь с водителем в течение суток на случай, если в салоне машины было что-то забыто.

Удобство пользования оценивалось по 10 параметрам, например, простота и качество навигации, помощь, адаптация для людей с ограниченными возможностями. В рамках последнего критерия только одно приложение располагало функционалом, позволяющим поддерживать увеличенный шрифт.

После проверки безопасности шесть приложений получили минимальные результаты с точки зрения уязвимости пользовательских данных. Пять приложений не содержат опцию активного согласия на обработку и хранение персональных данных, а удаление аккаунта реализовано только в двух приложениях.

Отмечается, что платежные данные во всех проверенных приложениях передаются с использованием платежных шлюзов, что обеспечивает им высокую степень безопасности, а сведения о страховании пассажиров во время поездки были указаны в 55% оцениваемых программ.

Отметим, что в последнее время все чаще сообщается о преступлениях, совершенных таксистами. Например, в Москве таксист выстрелил в лицо коллеге. Также в Москве таксист обманул иностранца, взяв с него 25 тыс. рублей за поезду из Шереметьево до центра столицы. До этого таксист закрыл в салоне машины супружескую пару и потребовал у них 14 тыс. рублей за поездку.