Роскачество проверило приложения для заказа такси

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3 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:16  |  vz.ru
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Украина выбрала удобный момент для шантажа Газпрома

Споры вокруг транзита газа остаются едва ли не главным содержанием российско-украинских политических коммуникацийФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Переговоры между Газпромом и «Нафтогазом» относительно транзита российского газа через Украину в Европу явно зашли в тупик. Стороны предъявляют друг другу взаимоисключающие требования. Но если с политической точки зрения аргументы Киева совершенно абсурдны, то чисто коммерческая позиция Украины выглядит, к сожалению для Газпрома, весьма убедительно. Подробности...
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Санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями

Товарищ Хуа Чуньин - типичный продукт системы по воспроизводству управленческой элиты КНР.Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Ввиду «серьезных нарушений международного права» и «вмешательства во внутренние дела Китая» Пекин вводит против США ряд санкций, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Эти санкции, как и тон заявления Хуа, могут показаться чем-то дежурным. Но на деле речь идет об очень важной для Китая поворотной точке, а на кону сейчас находится судьба всей мировой экономики. Подробности...
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Зачем Россия продает новейшие военные технологии

ЗРК «Панцирь-С» – один из наиболее успешных военных экспортных товаров РоссииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Представитель концерна «Укроборонпром» утверждает, что украинская компания якобы «выигрывает» позиции у России на рынках вооружения. Почему эти слова являются не более чем лживой пропагандой? Каковы реальные позиции российских вооружений на мировом рынке? Нет ли опасности того, что Россия в итоге распродает новейшие оборонные технологии? Подробности...
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Как Германия кормит бывшие страны соцлагеря

Бюджетная несообразность угрожает распадом Евросоюза в ближайшие годыФото: Sascha Steinach/Global Look Press
Советский Союз неоднократно обвиняли в ущемлении прав исконно русских областей в пользу национальных окраин. РСФСР была едва ли не единственной республикой-донором – большинство остальных регионов бывшей империи, от Прибалтики до Грузии, получали дотации. Ровно то же самое сейчас происходит с Евросоюзом. Какую дань платят Берлин и Париж болгарам и полякам? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Шулеры Майдана превратили Киев в город разбитых фонарей

Андрей Манчук, политолог
Положа руку на сердце, украинцев честно предупреждали, что на пути к свободе и счастью им надо будет пройти через горнило радикальных неолиберальных реформ, в опасности и бессмысленности которых убедились уже, кажется, все. Подробности...
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Закон о семейном насилии нарушает базовые принципы права

Наталья Холмогорова, правозащитник
Защищать тех, против кого совершены несомненные преступные действия, кто подвергается явной опасности и нуждается в защите, этот закон отказывается. Вместо этого – предлагает преследовать и карать за деяния, которые ни одним законом РФ не запрещены. Подробности...
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СССР погубили советские методы

Дометий Завольский, историк-архивист
Мы не заметили, как самым ходовым объяснением гибели СССР стала версия о том, что не всех, кого следовало, убили: побольше надо было! И торжество этой версии становится сегодня одной из главных угроз безопасности и будущему России. Подробности...
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              Роскачество проверило приложения для заказа такси

              3 декабря 2019, 08:25

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Роскачество проверило 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в App Store и Google Play, рекомендовав к использованию больше половины из них.

              В статье на сайте ведомства указывается, что «количество приложений, которые перешагнули итоговую отметку в четыре балла, составляет 22 из 40». Эти приложения рекомендуются Роскачеством к использованию.

              При этом отметку в три балла преодолели все исследованные приложения.

              Мобильные приложения проходили проверку функциональности, удобства использования, безопасности хранения личных данных и онлайн-оплаты.

              Лучшими по совокупности всех критериев признали шесть приложений: это «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Uber Russia, Gett, maxim, «Поехали».

              Минимальный балл получили семь приложений, в которых клиенты не видят имя и фамилию водителя, его рейтинг и информацию о компании-перевозчике.

              Балл пяти приложений был обнулен из-за того, что при заказе такси нет возможности оставить комментарий для водителя. Кроме того, только три приложения из 40 поддерживают связь с водителем в течение суток на случай, если в салоне машины было что-то забыто.

              Удобство пользования оценивалось по 10 параметрам, например, простота и качество навигации, помощь, адаптация для людей с ограниченными возможностями. В рамках последнего критерия только одно приложение располагало функционалом, позволяющим поддерживать увеличенный шрифт.

              После проверки безопасности шесть приложений получили минимальные результаты с точки зрения уязвимости пользовательских данных. Пять приложений не содержат опцию активного согласия на обработку и хранение персональных данных, а удаление аккаунта реализовано только в двух приложениях.

              Отмечается, что платежные данные во всех проверенных приложениях передаются с использованием платежных шлюзов, что обеспечивает им высокую степень безопасности, а сведения о страховании пассажиров во время поездки были указаны в 55% оцениваемых программ.

              Отметим, что в последнее время все чаще сообщается о преступлениях, совершенных таксистами. Например, в Москве таксист выстрелил в лицо коллеге. Также в Москве таксист обманул иностранца, взяв с него 25 тыс. рублей за поезду из Шереметьево до центра столицы. До этого таксист закрыл в салоне машины супружескую пару и потребовал у них 14 тыс. рублей за поездку.


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