Таксист выстрелил в лицо коллеге на юге Москвы

Полиция начала проверку по факту конфликта между таксистами, в ходе которого один из них получил ранение из пистолета, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В пятницу на Втором Нагатинском проезде произошел конфликт между двумя водителями такси. В ходе ссоры один из них выстрелил в другого, предположительно, из травматического пистолета», – сообщил источник РИА «Новости».

Нападавший с места происшествия скрылся. Потерпевший, которому выстрелили в лицо, получил ранение по касательной, его жизни ничто не угрожает.

20 ноября в полицию обратился таксист и рассказал, что неизвестный мужчина ударил его и несколько раз выстрелил в его сторону из газового пистолета.

Позже СМИ сообщили, что стрельбу открыл Илья Сачков.

Напомним, в четверг Сачков раскрыл подробности конфликта с таксистом в Москве.