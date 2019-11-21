Мужчина открыл стрельбу по таксистам из-за пробок в Москве

Полиция Москвы проверяет факт стрельбы по таксистам в центре столицы, сообщили в пресс-службе полиции центрального округа ГУ МВД.

По информации ведомства, в среду в отделение полиции Китай-город обратился таксист, который рассказал, что в 16.45 он попал пробку. В этот момент к нему подошел неизвестный и в грубой форме потребовал, чтобы тот уехал. Таксист вышел из автомобиля и объяснил, что впереди затор и проезжать некуда, передает РИА «Новости».

Тогда неизвестный еще раз потребовал уехать, а потом ударил таксиста. После этого он достал газовый пистолет и выстрелил в его сторону два или три раза. Газ попал в глаза, на одежду и руки. После этого нападавший выстрелил в другого таксиста, но не попал.



«По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции доставлен гражданин 1986 г.р., проживающий в столице», – сообщили в полиции.

Напомним, в августе на улице Большая Дмитровка в Москве таксист выстрелил из пистолета в пьяного пассажира.