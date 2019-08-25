Таксист выстрелил в пьяного пассажира в центре Москвы

В ночь на воскресенье на улице Большая Дмитровка в Москве таксист выстрелил из пистолета в пьяного таксиста, который угрожал ему ножом, сообщают СМИ.

Очевидцем стала девушка, которая вызвала такси через мобильное приложение. На вызов приехал Ford Focus. Она села на заднее сиденье иномарки, а рядом с водителем сидел пьяный мужчина. Девушка сообщила, что этот пассажир сел в такси без согласия водителя и оскорблял водителя. Оба мужчины вышли на улицу, где пьяный пассажир вынул нож и несколько раз ударил по иномарке, сообщает РЕН-ТВ.

Таксист достал пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Это не успокоило дебошира, тот продолжал угрожать водителю ножом. Тогда таксист трижды выстрелил в живот своему оппоненту.

На место конфликта вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавший госпитализирован с огнестрельными ранениями.