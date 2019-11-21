Руководитель Group-IB раскрыл подробности конфликта с таксистом в Москве

Глава специализирующейся на предотвращении кибератак компании Group-IB Илья Сачков раскрыл подробности конфликта с таксистом в Москве.

Сачков пояснил, что происшествие случилось у гостиницы Four Seasons в центре города, передает РИА «Новости».

«Несколько десятков автомашин (без специальных «желтых» номеров такси) перекрыли проезд – из-за чего образовалась пробка. Я приехал на встречу в 14.55, до отеля пошел пешком, проехать было невозможно, но и когда вышел из Four Seasons в 16.38 «такси» все еще затрудняли проезд. Я попросил метрдотеля навести порядок на проезжей части возле отеля, но он ответил, что не сможет помочь. Тогда я лично обошел все машины «такси» и попросил водителей уехать – две машины уехали, остальные остались», – сообщил Сачков в соцсетях.

Он отметил, что один из водителей выругался в его адрес и посоветовал «проваливать», в ответ на повторную просьбу не перегораживать проезд водитель вышел из машины и начал ему угрожать.

«Поскольку его агрессивное поведение представляло угрозу мне и находившимся рядом прохожим, я попросил успокоиться и уехать, но это его еще больше раздражало. Подошли и другие водители, а первый перешел к активным действиям – он толкнул меня и замахнулся кулаком», – добавил глава компании.

После этого Сачков достал зарегистрированный газовый «Удар» и распылил в направлении нападавшего.

«Это остановило нападавших, газ не нанес им телесных повреждений. Далее подошел сотрудник полиции, и я написал заявление на нападавших, поскольку их действия представляли угрозу моей жизни и здоровью. Водитель такси после этого написал заявление на меня», – пояснил он.

Он отметил, что внести ясность в расследование инцидента поможет видеозапись с места, Сачков снимал фото и видео происходящего на камеру. При необходимости Сачков намерен передать эти материалы в полицию или выложить в открытый доступ.

«Призываю также всех, кто сейчас читает новости: оценивать первоисточник и взвешенно делать выводы», – заключил глава Group-IB.

Ранее сообщалось, что 20 ноября в полицию обратился таксист и рассказал, что неизвестный мужчина ударил его и несколько раз выстрелил в его сторону из газового пистолета.

Позже СМИ сообщили, что стрельбу открыл Илья Сачков.