Названа личность стрелявшего по таксистам в центре Москвы

СМИ назвали имя мужчины, устроившего стрельбу по таксистам в центре Москвы из-за пробок.

«Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы», – пишет РБК со ссылкой на источник в столичном главке и в территориальном отделе полиции.

Ранее сообщалось, что 20 ноября в полицию обратился таксист и рассказал, что неизвестный мужчина ударил его и несколько раз выстрелил в его сторону из газового пистолета. Также нападавший выстрелил в другого таксиста, но не попал. По словам пострадавшего, причиной конфликта стала пробка на дороге.