Таксист заставил клиентов заплатить 14 тыс. рублей за поездку в Москве

В Москве супружеская пара обратилась в полицию с заявлением о том, что таксист взял с них за поездку 14 тыс. рублей, закрыв их перед этим в автомобиле, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Заявление поступило от 29-летней женщины, сообщившей, что она с супругом поймала такси на Арбате, после чего чета поехала к отелю в Скатерном переулке, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Семейная пара планировала в этот день добраться до Воронежа на самолете.

«Водитель такси привез заявительницу и ее мужа по адресу и сообщил, что по счетчику надо оплатить 13 тыс. рублей за услуги, на что гражданка сказала, что это дорого. После этого водитель такси сказал, что не выпустит гражданку и ее мужа из такси пока они не заплатят», – уточнили в ГУМВД.

В итоге супруг передал водителю банковскую карту, с которой тот снял 14 тыс. рублей с помощью терминала в автомобиле, после этого потерпевшие смогли выйти из такси.

Полицейские проводят проверку по факту полученной информации.

В 2018 году в Москве таксист посадил грязного пассажира в багажник с его согласия, об инциденте в полицию сообщили очевидцы происшествия.