Иностранец заплатил за поездку в московском такси более 25 тыс. рублей

Иностранец заплатил за поездку на такси от Шереметьево до центра столицы более 25 тыс.рублей, сообщили в полиции Центрального округа Москвы.

По словам иностранца, накануне он вызвал такси, чтобы доехать от Шереметьево до Скатертного переулка. Поездка должна была стоить не больше 2,5 тыс. рублей, а по прибытии у него списалось 25,6 тыс..

«Материал проверки находится в отделе полиции Пресненского района. Выясняются все обстоятельства», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Напомним, 7 ноября водитель такси взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей. 20 ноября в Москве супружеская пара обратилась в полицию с заявлением о том, что таксист взял с них за поездку 14 тыс. рублей, закрыв их перед этим в автомобиле.

Один из исландских болельщиков, приехавших в Москву на ЧМ-2018 по футболу, рассказал, что российский таксист взял с него и его товарища за поездку из аэропорта до центра Москвы 50 тыс. рублей, болельщик из Саудовской Аравии отдал таксисту 30 тыс. рублей, чтобы доехать от стадиона «Лужники» до гостиницы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД