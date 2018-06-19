Таксист довез гостей из Исландии из аэропорта до центра Москвы за 50 тыс. рублей

Один из исландских болельщиков, приехавших в Москву на ЧМ-2018 по футболу, рассказал, что российский таксист взял с него и его товарища за поездку из аэропорта до центра Москвы 50 тыс. рублей.

По словам исландца Херманна Гудмундссона, туристы удивились высокой стоимости поездки, но деньги таксисту отдали, сообщает The Village.

«Москва – прекрасный город. Но меня удивила цена на такси. Когда мы вышли из аэропорта и доехали до дома, нам озвучили сумму – 50 тыс. рублей. Разве это нормально? Спорить с таксистом не стали», – рассказывает исландец.

«Если честно, просто хотели поскорее доехать и не знали цен на поездки. Потом нам рассказали про реальную стоимость – и мы расстроились. Выпили водки «Белуга», после – пива, и стало немного легче», –добавил гость столицы, приехавший в Россию на ЧМ-2018.

«Я читал про Россию в Google. Поэтому решил, что хорошо сэкономлю, если вернусь домой, а потом полечу в Волгоград. Так хотя бы не потратился на жилье. Но сэкономить все равно не получилось», – посетовал Гудмундссон.

Напомним, ранее болельщики сборной Англии, прибывшие в понедельник на матч ЧМ-2018 с Тунисом в Волгограде, поделились впечатлениями от города и призвали не верить мифам о России, которые создают британские СМИ. Американские журналисты также остались в восторге от Москвы.