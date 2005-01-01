Американские журналисты остались в восторге от Москвы

Частый вопрос, который задают болельщики, не приехавшие на ЧМ-2018, – какова на самом деле Россия. The Washington Post ответила на него восторженным отзывом.

Москва – сердце праздника футбола, пишет корреспондент The Washington Post.

Москва выглядит и похожа на любой крупный европейский город, «за исключением остатков наследия советской эпохи». Например, это офисные работники, «упаковывающиеся» в поезда метро понедельничным утром, подростки в западных брендах, обходящие выступающую на пешеходной улице музыкальную группу, уличные кафе с кофе и выпечкой.

В городе есть бургер-шопы, суши-рестораны и ирландские бары, работает Uber, распространен Apple Pay. Есть европейские спортивные автомобили и японские седаны, но мало марок из США. Выходит англоязычная новостная газета и есть общедоступная высокоскоростная беспроводная связь. В Москве также есть прекрасные парки, музеи мирового класса и промышленность.

Станции метрополитена, как пишет газета, украшены «декором, подходящим для частной коллекции». Автор подчеркивает, что даже на самых глубоких станциях есть Wi-Fi (на самом деле сеть работает в самих поездах – прим. ВЗГЛЯД), а в некоторых вагонах расположены USB-розетки.

В то же время отмечается, что на период проведения ЧМ-2018 жилье подорожало, как и всегда в таких случаях, а у туристов есть некоторые сложности с восприятием непривычной кириллицы.

Напомним, ранее болельщики сборной Англии, прибывшие в понедельник на матч ЧМ-2018 с Тунисом в Волгограде, поделились впечатлениями от города и призвали не верить мифам о России, которые создают британские СМИ.

В понедельник заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл заверила, что футбольные фанаты будут в полной безопасности на ЧМ-2018 в России.