Иностранец в Москве заплатил за такси более 40 тыс. рублей

Водитель такси взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.

Мужчина поймал автомобиль Hyundai у здания «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной. Конечная точка его поездки находилась в пределах города, однако таксист потребовал заплатить 41 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Данный факт подтвердила пресс-служба московской полиции, но не уточнила гражданство потерпевшего. Отмечается, что правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Ранее москвич подрался с таксистом, который требовал от мексиканских туристов заплатить около 6,5 тыс. рублей за поездку от Лужников до Большой Серпуховской.