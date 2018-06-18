Москвич подрался с пытавшимся обмануть мексиканцев таксистом

Житель Москвы по фамилии Лавриков рассказал о конфликте с таксистом, который требовал от мексиканских туристов заплатить около 6,5 тыс. рублей за поездку от Лужников до Большой Серпуховской.

«Мы болели на Пятницкой за Мексику и уже шли обратно. На пересечении Большой Серпуховской и улицы Павла Андреева мы увидели, что иностранцы вышли из машины, а часть из них осталась в салоне, и они там шумят и ругаются. Я предположил, что что-то произошло. Мы подошли. Они сказали, что таксист «зарядил» им сумму больше, чем просил вначале», – рассказал мужчина в интервью «Говорит Москва».

Лавриков поинтересовался, есть ли у водителя такси лицензия и какую компанию он представляет.

«Таксист сказал, что он индивидуальный предприниматель и не обязан ничего предъявлять. Моя супруга владеет несколькими языками. Она выяснила, что он просит неадекватный ценник. Он запросил что-то около 6,5 тысяч за проезд. Таксист вышел и начал грубить супруге и мне. Эти туристы были мексиканцы, они были с флагами. Если они и дали ему что-то, то мы этого не видели. Мексиканец жаловался, что у него наличными есть только 3,5 тысячи. Я так понимаю, что они ушли, не рассчитавшись», – добавил Лавриков.

После этого, по его словам, таксист затеял с ним потасовку, при этом Лавриков успел сфотографировать нападавшего.

«Водитель попытался меня ударить. Мы потолкались. Я предложил вызвать полицию. Он сел в машину и уехал. Мы позвонили в полицию. Они приехали, взяли у меня заявление. Полицейские сказали, что не могут задержать его оперативно, потому что это не их обязанность. Тогда я позвонил в ГАИ Даниловского района. Там тоже сказали, что это не их обязанность задерживать оперативно. Я решил позвонить в управление ГАИ по Москве. Там в устной форме от меня приняли заявление», – добавил он.

По словам москвича, его супруга «очень переживает, что он нас где-то поймает, потому что он нам угрожал, сказал, что в этом районе работает».

На прошлой неделе петербургский таксист заблокировал двери, затребовав с жительницы города Мехико 7 тыс. рублей за поездку длиной 2 километра.

Ранее московский таксист угрозами заставил жителя Вьетнама заплатить 23 тыс. рублей за поездку до аэропорта Шереметьево.