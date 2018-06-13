Таксист взял с мексиканки 6 тыс. рублей за поездку по Невскому проспекту

Таксист заблокировал двери, затребовав с жительницы города Мехико 7 тыс. рублей за поездку длиной 2 километра.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают таксиста, заставившего мексиканку заплатить 6 тыс. рублей за двухкилометровую поездку по Невскому проспекту, сообщает «Интерфакс».

Источник сообщил, что жительница Мехико написала заявление в правоохранительные органы сообщив, что водитель такси на автомобиле BMW вечером 8 июня подвез ее от Дворцовой площади до Невского проспекта, 45 и потребовал заплатить за поездку 7 тыс. рублей. Согласно мобильному сервису «Яндекс. Карты» расстояние между двумя объектами составляет чуть более 2 километров.

«Услышав отказ, он заблокировал двери и настоял на оплате. Женщина отдала таксисту 6 тыс. рублей, после чего покинула салон машины», – сообщает источник.

Личность водителя была установлена, в настоящее время его разыскивает полиция. Добавим, что сборная Мексики по футболу не играет в Петербурге в рамках группового этапа чемпионата мира.

Ранее московский таксист угрозами заставил жителя Вьетнама заплатить 23 тыс. рублей за поездку до аэропорта Шереметьево.