Таксист в Москве за поездку до аэропорта взял с вьетнамца 23 тыс. рублей

Московский таксист угрозами заставил жителя Вьетнама заплатить 23 тыс. рублей за поездку до аэропорта Шереметьево.

«За поездку по Москве гражданин Вьетнама заплатил, как за перелет в эконом-классе на другой конец света. За услуги такси от Красной площади до аэропорта Шереметьево пассажир отдал 23 тыс. 300 рублей», – сообщил «Пятый телеканал».

Житель Вьетнама поймал в центре столицы такси. При посадке водитель не сообщил, что тариф завышен в несколько раз, проинформировав туриста лишь о том, что оплата будет производиться по счетчику. После прибытия в аэропорт таксист озвучил сумму поездки пассажиру.

Вьетнамец отказался оплачивать завышенную сумму, однако водитель заблокировал двери такси и угрожал не выпустить мужчину, пока тот не произведет оплату. Турист был вынужден отдать деньги, после чего написал на таксиста заявление в полицию. Сообщив номер машины, мужчина улетел домой.