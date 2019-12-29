Bloomberg перечислил достижения Путина во главе России

За 20-летнее пребывание Владимира Путина у власти России удалось восстановить значительную часть потерянного после развала Советского Союза влияния, пишет Bloomberg.

Авторы статьи отмечают, что российскому лидеру удалось укрепить связи с Китаем, вернуть Крым в состав России, изменить ситуацию в Сирии, продать вооружения члену НАТО – Турции, передает РИА «Новости».

Кроме того, Путин задавал тон на прошедшем в Париже саммите «нормандской четверки», говорится в публикации.

Bloomberg особо подчеркивает способность российского лидера наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете. Так, напоминает агентство, Соединенные Штаты тратят на оборону вдвое больше, чем Россия «на все сразу».

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«Россия снова стала основной силой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку», – говорится в публикации.

Осторожность Москвы в финансовых вопросах после украинского конфликта сделало финансовый баланс страны «одним из самых здоровых в мире», заключил Bloomberg.

Ранее британское издание Financial Times включило главу российского государства Владимира Путина в число 50 человек, которые «определили облик десятилетия».

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