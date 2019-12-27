Путин вошел в число «50 людей десятилетия» по версии Financial Times

Британское издание Financial Times включило главу российского государства Владимира Путина в число 50 человек, которые «определили облик десятилетия».

В список «50 людей десятилетия» включены 19 политиков, 22 бизнесмена и девять представителей культуры, науки, шоу-бизнеса и спорта, передает ТАСС.

Вместе с Путиным в список вошли действующие лидеры ряда стран: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, глава правительства Индии Нарендра Моди, китайский лидер Си Цзиньпин.

Также в список включены наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и экс-президент США Барак Обама.

Кроме того, среди «людей десятилетия» названы экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, лауреат Нобелевской премии Малала Юсуфзай, один из лидеров протестов в Гонконге Джошуа Вонг.

В список включили и торговца фруктами Мохаммеда Буазизи, чье самоубийство, как считается, положило начало «арабской весне».

«Человеком десятилетия» назван и бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

В числе «людей десятилетия» названы такие бизнесмены, как Тим Кук (Apple), Джефф Безос (Amazon), Рид Хастингс (Netflix), Трэвис Каланик (Uber), Илон Маск (Tesla, SpaceX), SpaceX (Alibaba).

Теннисистка Серена Уильямс, актриса Роуз Макгоун, которая обвинила продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании и положила начало движению #MeToo, и Дженнифер Дудна, разработавшая технологию редактирования генома CRISPR-cas9 также вошли в список.

Летом социологическая служба YouGov по итогам международного опроса опубликовала рейтинг самых почитаемых общественных и государственных деятелей.

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