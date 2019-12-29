Грызлов рассказал об обещании Киева в отношении освобожденных пленных

Украинские власти пообещали не преследовать освобожденных в результате обмена удерживаемыми лицами с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, сообщил представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

«В рамках этого соглашения (Контактной группы от 23 декабря, достигнутого при содействии России и ОБСЕ – прим. ВЗГЛЯД) стороны внутриукраинского конфликта обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование освобождаемых лиц. Киев гарантировал «процессуальную очистку» для тех из них, кому еще не вынесен приговор суда», – приводит его слова РИА «Новости».

В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года большой обмен пленными. Киев передал Донецку и Луганску 124 человека, а ДНР и ЛНР передали украинской стороне 76 человек. Среди участников обмена были российские граждане, а также освобожденный Украиной бразилец, пожелавший переехать в Россию. Кроме того, Киев передал ДНР и ЛНР бывших бойцов «Беркута».

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