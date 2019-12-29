Киев передал ЛНР российских граждан

Среди участников обмена пленными между Киевом и провозглашенной Луганской народной республикой есть российские граждане, воевавшие на стороне ополчения Донбасса, сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева.

«Списки разные, там и граждане Российской Федерации, которые добровольцами приехали к нам в республику, там есть граждане другого государства», – приводит ее слова «Интерфакс».

В воскресенье в Донбассе прошел первый за последние два года обмен удерживаемыми лицами. При этом обмен был задержан по вине Украины. Как ожидается, вскоре Киев передаст Донецку еще несколько сторонников ДНР.

По предварительным данным, формула обмена составила «123 на 77»: ДНР получила от Киева 60 человек, передав 52 человека, а ЛНР получила 63 человека, передав украинской стороне 25 человек.

Участвовать в обмене пленными и возвращаться на Украину отказались две девушки из Донецка.

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