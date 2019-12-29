Украина передала ДНР и ЛНР всех пленных в рамках обмена

Киев передал провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам всех пленных в рамках обмена удерживаемыми лицами.

В настоящее время на КПП «Горловка» на линии разграничения с донецкой стороны выстроилась длинная очередь лиц, которые удерживались в ДНР и теперь готовятся к выезду на территорию Украины, передает ТАСС.

Участвовать в обмене пленными и возвращаться на Украину отказались две девушки. «Мы местные, донецкие. На Украину возвращаться не хотим. Пробыли в заключении 16 месяцев», – передает РИА «Новости» слова одной из них.

Девушка пояснила, что их подозревали в шпионаже в пользу Киева.

Ранее в воскресенье Луганская народная республика сообщила о завершении обмена удерживаемыми лицами с Украиной. В ЛНР уточнили, что Киев в рамках обмена пленными передал ЛНР 63 сторонника республики, Луганск передал 25 человек.

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