ЛНР завершила обмен пленными с Киевом

Луганская народная республика сообщила о завершении обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева сообщила, что Киев в рамках обмена пленными передал ЛНР 63 сторонника республики, Луганск передал 25 человек, передает РИА «Новости».

Уточняется, что девять человек отказались от участия в обмене пленными в Донбассе и решили остаться на подконтрольной Киеву территории.