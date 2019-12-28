Власти объяснили появление снега в центре Москвы

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28 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 19:56  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» достроит корабль из Нигерии

Pionieering Spirit – уникальное судно, и России, похоже, придется иметь что-то подобноеФото: Axel Schmidt/Reuters
Министр энергетики Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2» будет запущен до конца 2020 года. Он также обозначил, какое именно судно может довести до конца строительство важнейшего для России газового проекта. Почему наша страна оказалась в этом вопросе критически зависимой от иностранной техники – и что нужно, чтобы это преодолеть? Подробности...
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Америка готова начать войну против российской элиты

Сотрудники Киберкомандования США за работойФото: cybercom.mil
Пентагон готовится к атаке на высокопоставленных российских чиновников, руководителей спецслужб, армии и олигархов. Так США собираются ответить на «российское вмешательство» в следующие президентские выборы. Американцы будут распространять секретные личные данные российских руководителей, а также дезинформацию для провоцирования вражды внутри российской элиты. И это уже элемент информационной войны. Подробности...
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Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке

Еще советский истребитель МиГ-31 делает «Кинжал» недосягаемым для СШАФото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Максимальная скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» будет увеличена до более чем 10 чисел Маха. США признают отставание от России в сфере гиперзвуковых технологий на несколько лет, но проектируемой американцами ракете сулят возможность развивать скорость до 20 чисел Маха. Как долго Россия сможет сохранять лидерство в создании этих видов вооружений? Подробности...
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Черногория умудрилась превзойти Украину по наглости

Происходящее похоже на украинский кейс. Но Джуканович пошел гораздо дальше, чем ПорошенкоФото: Boris Pejovic/EPA/ТАСС
Черногорская полиция избивает священников, а все оппозиционные депутаты вышвырнуты из парламента. Правящий там режим Мило Джукановича решил пойти по пути Украины, но неожиданно для многих Украину превзошел – в плохом смысле. Происходящее сейчас в Черногории сильно напоминает историю с хрестоматийным томосом, но только внешне. В целом ситуация гораздо хуже. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Половой акт может запросто превратиться в гражданский

Алексей Алешковский, сценарист
Правдивые истории смотреть всегда больно, потому что мы с детства знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Нам нужна только своя правда, и мы готовы на все, чтобы растоптать чужую. Потому что иначе ее придется принять. Подробности...

Зеленского пытаются подставить при обмене пленных

Павел Волков, публицист
В ближайшие дни должен состояться большой обмен «удерживаемыми лицами» между ЛДНР и Украиной. Предыдущий подобный обмен был аж в 2017-м. Но очень многим в Киеве невыгодно, чтобы люди оказались на свободе. Подробности...
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Что пережил интернет в 2019 году

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Пока мы отстаиваем свои права, западная пресса спокойно выполняет свою «работу» у нас: ведется жесткая пропаганда, направленная на подрыв авторитета органов государственной власти, происходит разжигание социальных конфликтов. Подробности...
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      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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              Власти объяснили появление снега в центре Москвы

                 28 декабря 2019, 19:55
              Фото: кадр из видео АГН "Москва"
              Текст: Анастасия Воробьева

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              Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк рассказал, что искусственный снег на Тверскую улицу привезли с катков для горки к новогодним праздникам.

              «Это небольшое количество снега для сноубордической горки, которая монтируется сейчас к новогодним праздникам на Тверской улице. Снег привезли с тех катков, которые у нас есть, но, в частности, этот снег привезли с ВДНХ, с того катка»,– сказал Немерюк радиостанции «Говорит Москва».

              Он пояснил, что речь идет о ледяной крошке, которая остается после срезки верхнего слоя льда.

              «У нас, кстати говоря, уже такая горка работает на Арбате с 13 декабря, итам тоже снег привозной. Машины все равно нарезают снег, он остается, обычно его сплавляют, а здесь мы его повторно используем», – добавил Немерюк.

              Ранее в Сети высмеяли уборку несуществующего снега на улицах Владимира.


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