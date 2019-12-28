Власти объяснили появление снега в центре Москвы

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк рассказал, что искусственный снег на Тверскую улицу привезли с катков для горки к новогодним праздникам.

«Это небольшое количество снега для сноубордической горки, которая монтируется сейчас к новогодним праздникам на Тверской улице. Снег привезли с тех катков, которые у нас есть, но, в частности, этот снег привезли с ВДНХ, с того катка»,– сказал Немерюк радиостанции «Говорит Москва».

Он пояснил, что речь идет о ледяной крошке, которая остается после срезки верхнего слоя льда.

«У нас, кстати говоря, уже такая горка работает на Арбате с 13 декабря, итам тоже снег привозной. Машины все равно нарезают снег, он остается, обычно его сплавляют, а здесь мы его повторно используем», – добавил Немерюк.

Ранее в Сети высмеяли уборку несуществующего снега на улицах Владимира.