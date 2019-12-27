Блогеров возмутило фото владельца «Тануки» из Африки

Блогеры раскритиковали владельца сети ресторанов «Тануки» Александра Орлова из-за опубликованного им фото с чернокожей женщиной.

Орлов опубликовал на своей странице в Instagram фото из путешествий по восточноафриканским странам – Уганде, Руанде и Танзании. На снимке бизнесмен отдыхает в шезлонге в отеле, а работающая в гостинице темнокожая женщина стоит перед ним на коленях и застегивает ему гетры.

При этом изначально под фото было написано следующее: «Это потому, что я черная? – Нет, это потому, что ты женщина». Однако после обрушившейся на Орлова критики предприниматель изменил подпись на следующую: «Шутить под этой фотографией опасно со всех сторон».

«Сегодня обсуждают расистки-сексистскую шутку (и того и другого пополам – как ролл с угрем и лососем для тех, кто не может выбрать, что вкуснее) под фото владельца «Тануки» Александра Орлова. Хотелось бы, чтобы Александр подал нам знак – он явно оказался в плену какого-то злобного Джокера-маркетолога. Возможно, Орлова жестоко подавляют морально. Другого объяснения скандалов вокруг него и «Тануки» нет. Мы знаем Александра лет 10. Это социопатичный, очень закрытый, глубоко в себе человек с неморгающим взглядом серийного убийцы и довольно элегантным вкусом в архитектуре и искусстве. Из него сложно в принципе выжать слово, зато Орлов имеет потрясающе красивый современный дом в Барвихе, где живет с тремя своими детьми от трех, кажется, разных женщин. Возможно, женщин он съел, не знаем. Но последнее, с чем ассоциируется этот человек – с шутками на тему жирных и раздачей карт Black Star Fitness под фото с Тимати. Маркетолог, отпусти Орлова, пожалуйста, он вообще же норм», – сыронизировал автор Telegram-канала Антиглянец.

Автор канала «Беспощадный пиарщик» также не оценил шутку Орлова: «Девочки, что-то все стали забывать ресторатора *** (плохих – прим. ВЗГЛЯД) заведений Александра Орлова (Тануки и Ершак). И он решил освежить воспоминания не менее *** (плохой) шуткой про ниггеров и баб, присовокупив к этой шутке собственную фотографию в Африке. А его СММщица была так добра, что прислала эту фотографию нам. (Внимательно смотрите на скрины). Деда хайпует. Это называется пиар на собственных экскрементах. Странно, что такую же фотокарточку Александр не сделал, посещая, например, Чечню. Правда, было бы весело? Или все-таки не очень?».

Пользователи соцсетей также не оценили юмор Орлова. Многие из них уже заявили о решении отказаться от услуг «Тануки». В то же время некоторые пользователи все же с юмором отнеслись к фото Орлова.