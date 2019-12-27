Москва и Киев договорились обнулить взаимные претензии по газу 1 января

Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии по газу, а также будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Новак сообщил также, что никаких изменений в транзитное соглашение между Газпромом и украинским Нафтогазом вносить не предполагается, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что условия по оказанию услуг на транзит Нафтогазом для Газпрома взаимовыгодны и приемлемы для обеих сторон.

При этом, по его словам, украинская ГТС больше не будет использоваться в прежних объемах, но отказываться от этого маршрута транзита газа Россия пока не планирует.

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