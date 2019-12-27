Председатель совета генералов Казахстана погиб при крушении самолета в Алма-Ате

Председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров погиб при крушении самолета в Алма-Ате, сообщают местные СМИ.

При крушении самолета погиб председатель президиума РОО «Совет генералов», генерал-майор юстиции, заслуженный работник МВД СССР Кайдаров Рустем Есимханович, передает информационный портал tengrinews.kz.

Это подтвердил член общественного объединения Махмут Телегусов.

На сайте совета генералов указывается, что Кайдаров, помимо прочего, является действительным членом-корреспондентом Российской Академии естественных наук, академиком Международной академии информатизации, профессором, почетным профессором Международной Экологической палаты.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования «родным и близким погибших» при крушении самолета в Алма-Ате, передает РИА «Новости».

Пострадавшим он пожелал «скорейшего выздоровления».

В данный момент на месте ЧП работают 976 человек и 70 единиц техники, 33 бригады скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Установлены личности семи погибших, точные данные о количестве погибших и выживших будут даны после завершения аварийно-спасательных работ.

Напомним, самолет казахстанской авиакомпании Bek Air с сотней человек на борту в пятницу вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнул в районе жилого сектора. Россиян на борту самолета не было.

По последним данным, погибли 14 человек, 35 пострадали.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных.

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