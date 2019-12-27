В Казахстане разбился самолет с 100 человек на борту

Самолет авиакомпании Bek Air с сотней человек на борту рухнул на землю, сообщили в аэропорту Алма-Аты.

По данным представителей аэропорта, в результате катастрофы есть выжившие, передает РИА «Новости».

В министерстве индустрии Казахстана сообщают, что самолет потерял высоту после взлета из Алма-Аты, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание за пределами аэропорта.

Согласно первым данным, которыми располагает ведомство, при крушении самолета погибли семь человек.

В аэропорту уточнили, что борт авиакомпании «Бек Эйр», следующий рейсом 2100 Алматы – Нур-Султан, вылетел в 7.05 по местному времени (4.05 мск). На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

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