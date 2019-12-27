В Генконсульстве ответили на вопрос о россиянах на разбившемся в Казахстане самолете

Россиян, по предварительным данным, не было на борту потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Bek Air, но информация проверяется, сообщили в генконсульстве России в Алма-Ате.

«Сейчас эта информация проверяется. По предварительным данным, россиян нет», – передает РИА «Новости» сообшение генконсульства.

Там объяснили, что в Казахстане очень много людей живут по виду на жительство, и вычленить их из списка пассажиров на этом этапе невозможно, поскольку ведутся спасательные работы.

«Это не международный рейс, а внутренний рейс, поэтому сложно сказать на 100%, но предварительно нет, потому что к нам не обращались граждане России или родственники граждан России по поводу рейса», – сообщили в консульстве.

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Российское посольство подтвердило эту информацию. «Посольство России в Казахстане находится в контакте с местными властями и экстренными службами», – добавили там.

Тем временем источник близкий к Росавиации сообщил, что самолеты Fokker-100, полеты которых приостановлены после крушения такого воздушного судна в Казахстане, в России не эксплуатируются, передает ТАСС.



Рейс Z2100 авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан в 7.22 (4.22 мск) со 100 людьми при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. Жертвами стали девять человек, еще девять пострадали, среди них шесть детей. Власти Казахстана приостановили полеты самолетов этого типа.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что в результате крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевшего в пятницу из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнувшего в районе жилого сектора, погибли девять человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных.

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