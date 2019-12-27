Глава Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета казахстанской авиакомпании «Бек эйр», выполнявшего рейс Алма-Аты – Нур-Султан. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 9 человек, еще 9 человек пострадали.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с [премьер- министром] Аскаром Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», – написал Токаев на своей странице в Twitter. душного судна.

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Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что в результате крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевшего в пятницу из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнувшего в районе жилого сектора, погибли девять человек.

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