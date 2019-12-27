Российские традиции Нового года предложили сделать наследием ЮНЕСКО

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил внести салат оливье, фильм «Ирония судьбы» и посещение бани 31 декабря в список нематериального культурного наследия человечества.

Соответствующее письмо он направил гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле. «Мы обращаемся в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия с беспрецедентной просьбой: включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России», – передает РИА «Новости» текст письма.

Зубарев добавил, что именно Новый год, который в России отмечают 1 января с 1700 года, вобрал в себя лучшие черты праздника, роднящего людей.

По мнению парламентария, в первую очередь попасть в список могли бы традиции новогоднего стола, ставшие «гастрономическими брендами» России: салаты оливье, селедка под шубой и мимоза, мясные и рыбные закуски – заливное и холодец, а также выпекание новогоднего пирога со «счастливой монеткой» внутри и традиция ставить на праздничный стол традиционные марки игристого вина «Советское шампанское».



Также наследием предлагается признать массовое проведение детских утренников и елок в преддверии Нового года и на протяжении всего периода школьных зимних каникул (с 20 декабря по 8 января).

Кроме того, в список предлагается включить семейный просмотр или фоновое присутствие на телеэкранах 31 декабря художественного фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), который тоже уже стал традицией.

Помимо этого, признать наследием предлагается массовые гулянья, площадные представления и открытые концерты с танцплощадками, катания на санях и санках, игры в снежки в новогоднюю ночь, бенгальские огни в антураже уличного праздника и празднование Старого Нового года в ночь на 14 января.

С список также предлагается включить домашние традиции вырезания бумажных снежинок, нарезка конфетти, закручивание лент серпантина, украшение окон заготовками снежинок, рукотворными праздничными панно и инсталляциями, а также сохранение всех праздничных элементов домашнего интерьера вплоть до наступления Старого Нового года.

Распространённые приметы россиян, по мнению депутата, тоже могли бы стать частью нематериального наследия ЮНЕСКО: это посещение «русской бани» накануне Нового года и загадывание желания в момент наступления следующего года, пока полночь бьют часы-куранты на Спасской башне Московского Кремля.

Напомним, ранее в декабре из списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО был исключен карнавал в бельгийском Алсте. Причиной такого решения стал состоявшийся в марте карнавал, во время которого, как отмечают в организации, были допущены проявления антисемитизма.

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