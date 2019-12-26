Генпрокуратура отказалась направлять в суд дело сестер Хачатурян

Генеральная прокуратура России отказалась направлять в суд дело сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, сообщил информированный источник.

«Генеральная прокуратура сочла, что в (обвинительном, – прим. ВЗГЛЯД) заключении по делу сестер Хачатурян есть нарушения. Утверждать заключение и направлять уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения по существу в надзорном ведомстве не стали», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Представители защиты сестер заявил, что соответствующего официального уведомления из органов следствия пока не поступало.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.

Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Кроме того, сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.

14 июня 2019 года Следственный комитет (СК) предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца.

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян в декабре. Уголовное дело в отношении двух сестер направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.