Стало известно о задержании в Москве Навального

Московские стражи порядка задержали блогера Алексея Навального и проводят обыск в офисе Фонда борьбы с коррупцией, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Сейчас в ФБК проходят обыски, Навальный задержан. Остальных сотрудников пока отпустили», – сказала она, передает ТАСС.

Адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин подтвердил информацию об обысках.

Официальные комментарии правоохранительных органов пока не поступали.

В октябре Минюст включил ФБК Алексея Навального в список НКО-иноагентов. Сообщалось, что решение не связано с расследованием, которое проводит в отношении фонда Следственный комитет. Позже СК нашел подтверждение получения ФБК средств от иностранных источников.