СК нашел подтверждение получения ФБК средств от иностранных источников

Следственный комитет России сообщил, что найдены доказательства получения Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) денег из иностранных источников.

Во вторник в 30 регионах проводятся обыски в штабах ФБК, также следственные мероприятия проводятся по месту жительства сотрудников фонда, сообщается на сайте ведомства.

«Ряд сотрудников ФБК вызваны к следователям для допроса по уголовному делу. Кроме того, по ходатайству СК России судом наложен арест на открытые ФБК в кредитных организациях счета. Установлено, что на указанные счета поступали денежные средства из иностранных источников. В частности, этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента», – отмечает СК.

Обыски проводятся по делу о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).

Ранее во вторник сообщалось, что член Общественной палаты России, юрист Илья Ремесло направил в Министерство юстиции обращение с просьбой выяснить, как сотрудники ФБК с зарплатой 80 тыс. рублей могли «жертвовать» миллионы в фонд.

Напомним, Минюст включил ФБК Алексея Навального в список НКО-иноагентов. Сообщалось, что решение не связано с расследованием, которое проводит в отношении фонда Следственный комитет. Врио директора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов сообщил, что в 2019 году ФБК получил несколько траншей на 140 тыс. рублей, в том числе из Испании.