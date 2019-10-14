Минюст попросили проверить финансирование ФБК сотрудниками фонда

Член Общественной палаты России, юрист Илья Ремесло сообщил, что направил в министерство юстиции обращение с просьбой выяснить, как сотрудники ФБК с зарплатой в 80 тыс. рублей могли «жертвовать» миллионы в Фонд. Он предположил, что это иностранные деньги.

«Направил обращение в Минюст с просьбой выяснить, как так получилось, что ФБК «жертвовали» миллионы его собственные сотрудники с зарплатой 80 тыс. рублей. Не иностранные ли это деньги?» – написал он в Twitter.

Он добавил, что за шумихой с признанием ФБК иностранным забылась история, которую блогер Алексей Навальный предпочел не комментировать. Речь идет о том, как сотрудники ФБК вносили своему же работодателю миллионные пожертвования при официальной зарплате в 80 тыс. рублей.

«Всего около 5,5 млн рублей внесли на счет юриств ФБК Вячеслав Гимади и Евгений Замятин, а также глава социологической службы организации Анна Бирюкова», – заявил Ремесло.

Он лично поручился за подлинность информации.

«Так откуда у сотрудников ФБК эти миллионы? Для меня очевидно, что это и есть те самые деньги заграничных спонсоров, которые нельзя было оприходовать официально, либо деньги, нажитые преступным путем. Судите сами: если речь идет о деньгах обычных российских спонсоров, зачем заводить их на счет ФБК через прокладку в лице его сотрудников?» – написал Ремесло в Facebook.

По его словам, «прокладка» нужна, если речь идет об иностранных деньгах от теневых спонсоров.

«Кстати, аналогичная схема уже использовалась Навальным на выборах мэра Москвы в 2013 году: деньги заводились на его яндекс-кошельки его сотрудников (в том числе от иностранных отправителей), а потом они «жертвовались» Навальному», – напомнил юрист.

Член Общественной палаты сообщил, что попросил Минюст проверить, перечислялись ли сотрудниками ФБК и членами команды Навального пожертвования на счета ФБК в 2015-2018 годах и каковы реальные источники происхождения данных средств.

В среду Минюст включил ФБК Алексея Навального в список НКО-иноагентов. Сообщалось, что решение не связано с расследованием, которое проводит в отношении фонда Следственный комитет. Врио директора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов сообщил, что в 2019 году ФБК получил несколько траншей на 140 тыс. рублей, в том числе из Испании.