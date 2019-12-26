Президент Молдавии приедет на День Победы в Москву

Президент Молдавии Игорь Додон принял приглашение президента России Владимира Путина посетить торжества в честь 75-летнего юбилея Победы в Москве 9 мая.

«Я получил приглашение Владимира Владимировича Путина, обязательно приеду. Также в параде Победы примут участие и наши военные – почетный караул президента», – сообщил Додон, передает ТАСС.

Напомним, российский президент потребовал провести мероприятия 75-летия Победы на высшем уровне.

В конце августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что свое участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подтвердили 17 зарубежных лидеров. Позже это число увеличилось.

Также на мероприятия пригласили лидеров ОДКБ.

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