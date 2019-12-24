Путин заявил о недостаточной конверсии предприятий ОПК

Президент Владимир Путин заявил, что конверсия предприятий оборонно-промышленного комплекса является недостаточной и призвал их активнее заниматься диверсификацией.

Глава государства добавил, что он уже «сто раз сказал и провел не одно совещание», а все равно сидят на государственных заказах, передает РИА «Новости».

«По поводу ОПК и конверсии, что никто не отвечает. Это не так. Конечно, отвечают: министерство промышленности, есть соответствующий вице-премьер, который этим занимается. То, что делается, недостаточно, это правда. Пока еще оборонный заказ большой у нас. Как обычно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится», – отметил Путин.

Он добавил, что руководителям предприятий «трудно от этого формализма отделаться».

В сентябре Путин потребовал исправить ошибки, допущенные при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе.