Российский дипломат опроверг заявления Хафтара о продвижении под Триполи

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23 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 19:58  |  vz.ru
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Сделан последний шаг по превращению Крыма в обычный регион России

Теперь каждый желающий сможет добраться до Крыма по железной дорогеФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Строительство важнейшего для страны инфраструктурного объекта – Крымского моста – окончательно завершено. После автомобильного вводится в строй и железнодорожное движение. Какое значение это имеет для жителей Крыма и остальных россиян – и чем теперь займутся строители Крымского моста? Подробности...
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Следы стрелка с Лубянки привели на Украину

Самым известным активистом движения борцов за «славянский этнос» и «чистоту крови» стал человек с отчеством ФаруховичФото: кадр канала REN TV
Стрелок, напавший на главное здание ФСБ и убивший двоих сотрудников спецслужбы, мог быть не одинок. Согласно источникам, через Евгения Манюрова оперативники вышли на некое Этническое национальное объединение, идеология которого напоминает воззрения некогда многочисленных скинхедов. Но самое интересное, что базируется эта тщательно законспирированная организация на Украине. Подробности...
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От необразованных мигрантов Россию защитит канадская система

Страна кленового листа еще на дальних подступах отсеивает низкоквалифицированных гастарбайтеровФото: Carlos Garcia Granthon/Zuma/Global look Press
Россия для регулирования миграционных потоков в Россию должна использовать опыт других стран. Об этом на большой пресс-конференции в четверг заявил Владимир Путин. Он привел в пример опыт Канады, где действует целое министерство, определяющее нужды страны в тех или иных специалистах. Эксперты считают, что в России такая модель позволила бы исправить ряд перекосов на рынке труда. Подробности...
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США начали массовую травлю китайских ученых

Китайские ученые испытывают в США все большие сложностиФото: Zuma/ТАСС
Китайских ученых изгоняют из Соединенных Штатов, китайским студентам не дают визы, американские профессора попадают в разработку ФБР за любой контакт с коллегами из КНР. Новый раунд противостояния двух сверхдержав – битва за науку и передовые технологии. Как это происходит и к каким жертвам приводит? Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва и Киев при посредничестве ЕС наконец-то обговорили условия заключения нового транзитного договора. Главными выгодоприобретателями которого являются Евросоюз и Россия. Украина тоже выиграла – тактически. А стратегически – проиграла. Подробности...
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Меньшинства отправляются в крестовые походы

Алексей Алешковский, сценарист
Можете представить реакцию нашей оппозиции, если бы кому-то из инакомыслящих выписали пятнашечку за сожжение государственного флага? А прекрасную Россию будущего, в которой ту же пятнашечку выписали за сожжение флага ЛГБТ? Подробности...
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Кукушкины слезы футболиста Романа Зозули

Андрей Манчук, политолог
Нетерпимость к Бандере и символике украинских правых совершенно логична для испанских антифашистов – тем более, что обструкцию Зозули уже поддержали болельщики из других стран. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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              Российский дипломат опроверг заявления Хафтара о продвижении под Триполи

              23 декабря 2019, 18:26

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщил, что заявления командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара о продвижении к Триполи не подкреплены конкретными результатами, серьезных подвижек у него нет.

              «Мы видим, что за последние трое суток Хафтар сильно активизировался. На прошлой неделе он предупредил, чтобы бригады из Мисураты срочно покинули Триполи, иначе он начнет бомбить Мисурату. Он понимает, что Мисурата сегодня – это серьезная сила, которая защищает западную Ливию. Но проходит трое суток, и он снова заявляет, что дает еще трое суток. То есть говорить о том, что он продвинется, как он обещает, судя по всему, не стоит», – сказал Деньгов, передает РИА «Новости».

              Он отметил, что «в преддверии того, что состоятся переговоры президентов России и Турции, Хафтар сейчас сильно заинтересован в том, чтобы показать какой-то результат, чтобы быть фигурой и игроком, который может быть интересен».

              «Если он не выполняет свои обещания и если его слова не подкреплены фактами и действиями, то он как игрок неинтересен. Поэтому они начали реальное наступление, сильно активизировались, но пока ни к каким конкретным результатам не привело. Прокомментировать детали скорее смогут военные. А в общем ситуация складывается так, что его заявления не подкреплены какими-то конкретными результатами», – пояснил Деньгов.

              «Я в контакте с обеими сторонами. У Хафтара говорят, что они активизировались, в Триполи заявляют, что он пытается продвинуться, но серьезных подвижек у Хафтара нет», – добавил он.

              Ранее сообщалось, что Армия Хафтара продлила срок ультиматума силам Правительства национального согласия Ливии и пригрозила сбивать самолеты с оружием.


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