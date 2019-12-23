Российский дипломат опроверг заявления Хафтара о продвижении под Триполи

Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщил, что заявления командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара о продвижении к Триполи не подкреплены конкретными результатами, серьезных подвижек у него нет.

«Мы видим, что за последние трое суток Хафтар сильно активизировался. На прошлой неделе он предупредил, чтобы бригады из Мисураты срочно покинули Триполи, иначе он начнет бомбить Мисурату. Он понимает, что Мисурата сегодня – это серьезная сила, которая защищает западную Ливию. Но проходит трое суток, и он снова заявляет, что дает еще трое суток. То есть говорить о том, что он продвинется, как он обещает, судя по всему, не стоит», – сказал Деньгов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «в преддверии того, что состоятся переговоры президентов России и Турции, Хафтар сейчас сильно заинтересован в том, чтобы показать какой-то результат, чтобы быть фигурой и игроком, который может быть интересен».

«Если он не выполняет свои обещания и если его слова не подкреплены фактами и действиями, то он как игрок неинтересен. Поэтому они начали реальное наступление, сильно активизировались, но пока ни к каким конкретным результатам не привело. Прокомментировать детали скорее смогут военные. А в общем ситуация складывается так, что его заявления не подкреплены какими-то конкретными результатами», – пояснил Деньгов.

«Я в контакте с обеими сторонами. У Хафтара говорят, что они активизировались, в Триполи заявляют, что он пытается продвинуться, но серьезных подвижек у Хафтара нет», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Армия Хафтара продлила срок ультиматума силам Правительства национального согласия Ливии и пригрозила сбивать самолеты с оружием.