Караулова рассказала о жизни после тюрьмы

Отсидевшая за попытку примкнуть к «Исламскому государству*» Варвара Караулова рассказала о том, как сложилась ее жизнь через полгода после освобождения из колонии.

Караулова рассказала, что в настоящее время работает менеджером, но продолжает учиться и в будущем хотела бы стать адвокатом.

«В тюрьме я начала учиться заочно на юридическом факультете и сейчас продолжаю получать образование ещё и в области менеджмента. Параллельно с этим я работаю. Кроме того, пытаюсь заниматься правозащитной деятельностью – помогаю людям в Центре содействия международной защите. Хочется более активно заниматься волонтёрской работой, но пока не хватает времени», – рассказала она RT.

При этом Караулова, по ее словам, пока не смогла полностью вернуться к нормальной жизни. «До сих пор есть сложности с общением. Когда я представляюсь как Варя Караулова, то всегда напряженно жду, какая будет реакция. Я же понимаю, что мое имя долго было на слуху, и заранее очень сложно понять, что человек обо мне думает», – отметила она.

Девушка рассказала, что у нее есть молодой человек, также она общается с некоторыми людьми, поддерживавшими ее во время заключения. «Есть несколько человек, которые меня поддерживали на протяжении всего времени, и с ними я стараюсь поддерживать связь. Со всеми остальными возобновлять общение специально я не пыталась. Если человек сам как-то проявит инициативу, то, конечно, я отталкивать его не буду. В основном сейчас я общаюсь с семьей», – рассказала Караулова.

По ее словам, в настоящее время она не пользуется соцсетями, через которые была завербована. «Теперь я не пользуюсь ими. Не потому, что у меня какое-то табу, а просто не вижу необходимости. ... Сами по себе социальные сети – это не зло. Вопрос в том, как и для чего их использовать. Детям и подросткам нужно объяснять, чем опасно общение с незнакомцами в Сети, рассказывать, что не все вокруг могут желать им добра», – считает Караулова.

Говоря о выводах, которые она сделала из случившегося, девушка сказала: «За прошедшее время я многое переосмыслила, выплакав много слез. Я осознала, насколько важны семья и взаимоотношения с родными. Поняла, что это люди, которые поддержат тебя в любой ситуации и ради которых ты тоже должен быть готов что-то делать. С другой стороны, я поняла, что нужно оставаться самим собой, нельзя переступать через свои принципы ради других людей, как бы хорошо ты к ним не относился».

Она рассказала, что мечтает прожить жизнь так, чтобы от нее «была какая-то польза миру». «Не просто устроиться на работу, завести семью, купить квартиру, машину – обрести такие вот привычные блага. Хочется помогать людям и животным, делая мир хотя бы немного добрее», – добавила Караулова.

Караулову задержали в октябре 2015 года в Турции за попытку примкнуть к ИГ* (запрещена в России). Она втайне от близких улетела в Стамбул, где с группой россиян попыталась попасть в Сирию. Девушку осудили. Позже она раскаялась, заявив, что связь с вербовщиком основывалась не на том, что он был членом организации, а на любви к нему.

В апреле Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой, которая провела в тюрьме 3,5 года. 27 апреля Караулова вышла из колонии.