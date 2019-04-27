Караулову освободили из колонии

Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство*» (ИГ*; организация запрещена в России), освобождена из колонии в Вологде условно-досрочно.

Караулову встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони; в сопровождении сотрудницы колонии они быстро проследовали в машину, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Караулова не стала разговаривать с журналистами, сказав только, что счастлива.

Напомним, в апреле Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой, которая провела в тюрьме 3,5 года.

Караулову (позже сменила имя на Александру Иванову) задержали в октябре 2015 года в Турции за попытку примкнуть к ИГ*. Она втайне от близких улетела в Стамбул, где с группой россиян попыталась попасть в Сирию.

Девушку осудили. Позже она раскаялась, заявив, что связь с вербовщиком основывалась не на том, что он был членом организации, а на любви к нему.

В ноябре 2018 года Варвара Караулова попросила уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову поддержать ходатайство о ее УДО.