Вдова застреленного на Лубянке сотрудника ФСБ рассказала о его гибели

Вдова погибшего в результате стрельбы на Лубянке сотрудника ФСБ Вильдана Мухтарова рассказала, как переживает смерть мужа.

Диана Мухтарова в интервью «Московскому комсомольцу» рассказала, что осталась одна с тремя детьми – семилетней дочерью и двумя трехлетними сыновьями. О гибели мужа ей сообщили его родители, но она до сих пор не до конца осознала произошедшее.

«Я даже не уточняла подробностей, как все произошло. Поверьте, мне это все совсем неважно сейчас. Да и потом, со временем, думаю, тоже детали мне будут не так важны. Суть одна – мужа никто не вернет и никто не ответит за его гибель», – заявила женщина.

По словам Мухтаровой, ее супруг работал в ФСБ 12 лет. Коллеги погибшего пообещали оказать его семье поддержку.

«В тот день и общались. Ничего не предвещало. Я не могу сейчас говорить. Рядом дети. При них не хочу. Дома у нас эмоциональная обстановка тяжелая, слезы не прекращаются. Дети все видят. Они маленькие, мне надо взять себя в руки, а не получается. Сейчас думаю вывести их погулять, чтобы они не видели, что происходит. Поиграть с ними надо, а как не понимаю», – рассказала женщина.

Напомним, вечером 19 декабря Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Погибли двое сотрудников ФСБ, еще четыре человека, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Сообщалось, что Манюров работал в различных ЧОПах, увлекался стрельбой. Газета ВЗГЛЯД сообщала, как атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии.