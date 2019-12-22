В ПФР объяснили индексацию пенсии уволившихся пенсионеров

Руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.

Дроздов в комментарии «Российской газете» уточнил, что индексация пенсии работающих пенсионеров после их увольнения происходит с 2016 года, и объяснил ее детали.

По его словам, после увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость, которая в 2020 году составит 93 рубля. После этого к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты. В следующем году она составит 5 тыс. 686,25 рубля.

Глава ПФР добавил, что если спустя какое-то время пенсионер захочет продолжить трудовую деятельность, проведенную индексацию ему уже не отменят.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%. Кроме того, Дроздов говорил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18%.